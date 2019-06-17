Видео: Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Любителям автотюнинга дали отсрочку на год. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Новые правила, которые заработают с 1 июля 2020 года, запрещают автовладельцам проходить экспертизу дистанционно. Сейчас достаточно предоставить фотографии обновленного «железного коня» в ГИБДД — и тюнинг легализован.

Таким способом сотни тысяч водителей переводят машины на газовое топливо, ставят внедорожные бамперы, багажники и фаркопы. Но вскоре будет введена дополнительная процедура — осмотр автомобиля в сертификационной лаборатории.

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Пока их в нашей стране всего 17. Именно из-за этого откладывается введение новых правил. Планируется, то за год лаборатории откроются во всех крупных городах.

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