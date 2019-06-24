«С другой планеты»: Кристен Стюарт в стиле панк стала неузнаваемой

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт украсила обложку корейского глянца Vogue. Она представила новую коллекцию Chanel Pre-Fall 2019. Стюарт появилась в дерзком и бунтарском образе, который получился благодаря осветленным бровям, стрижке в стиле панк и аксессуарам.

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