«С другой планеты»: Кристен Стюарт в стиле панк стала неузнаваемой

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт украсила обложку корейского глянца Vogue. Она представила новую коллекцию Chanel Pre-Fall 2019. Стюарт появилась в дерзком и бунтарском образе, который получился благодаря осветленным бровям, стрижке в стиле панк и аксессуарам.
Обложку опубликовал на своей странице в Instagram звездный hair-стилист Адир Абергель. Стюарт выглядит на фото неузнаваемо. Актриса всегда любила проводить эксперименты со внешностью, но обычно она делала акцент на темные брови и глаза.
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«Она с другой планеты», — прокомментировали снимок Стюарт фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Сумерек» застукали с новой пассией.