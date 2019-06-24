Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Когда у вас отбирают самое дорогое и священное, то остается одно — не сдаваться. Водолеи, больше наблюдайте и меньше вмешивайтесь — это поможет вам удержаться на ногах. Тельцы, извлекайте уроки из своего прошлого опыта, но не превращайте его в часть вашего бытия. Вскоре у вас появится шанс начать все с чистого листа. Овны, хотите секретик? Волшебные страны существуют, равно как единороги и феи. Что пытается донести Вселенная — вы на пути к лучшему для вас.

Овен — гороскоп на сегодня, 24 июня

Овны, хотите секретик? Сказочные реальности вправду существуют. Вместе с единорогами, лепреконами и феями. Что до вас хочет донести Вселенная: впереди лучшие времена. Но это не значит, что сейчас будет легко и просто. Держите в уме, что путь, который вам предстоит пройти, будет сложным — это поможет сконцентрироваться на работе.

Космический совет: верьте в чудеса.

Телец — гороскоп на сегодня, 24 июня

Сегодняшний день в меньшей степени подходит для совершенно новых начинаний, скорее для того, чтобы обернуться на дела прошлые — не ради зацикливания на своем прошлом, а, чтобы понять, что ваши чакры открываются в отношении сложной работы подсознания. Учитесь на своем опыте, но не дайте ему вас захватить. Вскоре вам выдастся шанс начать все с чистого листа.

Космический совет: смотрите в будущее, а не в прошлое.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 24 июня

Неделя начинается с вдохновенно-удивительной ноты. У вас такое обширное поле для новых идей и экспериментов. Продолжайте упорствовать и брать новые высоты. Но помните, когда находитесь на таком эмоциональном подъеме, легко задрать нос без веских на то причин. Не забывайте об открытости и эмпатии. Оставьте место для людей рядом — они раскрывают в нас лучшее.

Космический совет: не гордитесь сверх меры.

Рак — гороскоп на сегодня, 24 июня

«Мы остаемся чужими для себя, и вместо того, чтобы рассматривать наше одиночество как потрясающую красоту и блаженство, тишину и покой, непринужденность к существованию, мы неправильно понимаем это как пустоту», — говорил мудрый Ошо. Поймите эту разницу, Раки. Когда научитесь дружить с собственной компанией, станете свидетелями трансформации своей внешней реальности. Некоторым из вас жизненно необходимо с головой уйти в искусство.

Космический совет: наслаждайтесь одиночеством.

Лев — гороскоп на сегодня, 24 июня

Пара «лежачих полицейских» ждет на вас на шоссе жизни, Львы, особенно по финансовой части. Это может стать шоковой терапией, если вы заранее не подготовите резервы. Учитесь на своих ошибках. Думайте над более мудрыми и взвешенными решениями. Помните, ваши нынешние переживания — не более, чем стадия. Придет вторник, и вы поймете, что и в финансовом плане все идет к лучшему.

Космический совет: следите за кошельком.

Дева — гороскоп на сегодня, 24 июня

Не позволяйте своему эго разрушить нечто великолепно прекрасное в вашей жизни. Вы сможете или не сможете воплотить идею великой силы, если позволите вашей нынешней возможности пройти мимо вас. Прочь драму, если вдруг поймете, что с вас достаточно. Настройтесь на волну «внутреннего йога», глубоко вдохните и считайте от одного до десяти.

Космический совет: не дайте эгоизму управлять вами.

Весы — гороскоп на сегодня, 24 июня

Когда вы последний раз красили стены красным или устраивали ураган на кухне вместе с родными людьми? Уделите время своим братьям и сестрам. Если они живут в тысячах километрах от вас — позвоните им. Кто еще озадачит вас непрошенным советом и посмеется над всеми вашими ужасными шутками? Некоторые из вас могут даже подумать о том, чтобы поработать с ними на профессиональном уровне или объединить усилия, чтобы начать свой бизнес.

Космический совет: проведите время с родными.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 24 июня

Деньги на карточке на два не умножатся, пока вы не начнете работать, Скорпионы! То, что вы берете с собой в офис: ненасытное желание покорить неизвестные территории и выиграть вопреки всему. Ловите момент! Амбиции не только поднимают ваш сексуальный фактор на ступеньку выше, но и делают вас неотразимыми для денег, возможностей и власти. Карьерные продвижения тоже не заставят себя ждать.

Космический совет: работайте за двоих.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 24 июня

Ваши энергия и время — наиболее ценные и значимые ресурсы. Пользуйтесь ими с умом. Лучше прекращать всякие «сосущие кровь» отношения и разговоры, нежели чем позволять утянуть себя на дно. Помните, ваше эмоциональное состояние важнее всего. Некоторых из вас ожидают изменения в плане карьеры. Поверьте, впереди только лучшее.

Космический совет: не дружите с эмоциональными вампирами.

Козерог — гороскоп на сегодня, 24 июня

Победа за победой! Козероги, вы в ударе и создаете ровно ту жизнь, какую хотите. Продолжайте идти путем света. Вы — источник вдохновения для ваших близких. Кто-то из вас столкнется с внезапной возможностью изменить рабочую обстановку или съездить в путешествие. Слушайте свое сердце, оно не обманет.

Космический совет: отжигайте по полной.

Водолей — гороскоп на сегодня, 24 июня

На этой неделе попрактикуйтесь в искусстве отрешенности, Водолеи. Наблюдение, а не активное вовлечение поможет вам стоять на своих двоих, несмотря на хаос. Взгляд со стороны на текущую ситуацию поможет вам понять, почему это космическое очищение приносит вам большую пользу.

Космический совет: не бойтесь грустить.

Рыбы — гороскоп сегодня, 24 июня

В то время как некоторые находят мир в четырех стенах своего дома, другие ищут утешения в храмах, церквях и мечетях. Что вы считаете «священным», Рыбы? Где вы больше всего чувствуете себя «как дома»? Карты пророчат воссоединение с верой. Для некоторых это может быть время духовного обучения или время, проведенное в компании наставников и гуру.

Космический совет: позаботьтесь о душе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 24 по 30 июня.