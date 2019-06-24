Минсельхоз выступает за введение минимальной розничной цены на вино

В Минсельхозе готовы участвовать в разработке идеи о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на винные напитки. Об этом сообщает РИА Новости.

На рабочей встрече с зампредседателя правительства РФ Алексеем Гордеевым обсуждались перспективы развития виноградарства на территории страны. По итогам совещания сразу нескольким ведомствам была поручена работа по исследованию вопроса о целесообразности введения единого минимального ценника для винных напитков, в том числе Министерству сельского хозяйства.

«Минсельхоз поддерживает инициативу правительства РФ», — заявили в ведомстве.

По мнению специалистов, данная мера ликвидирует часть контрафакта на российском рынке.

В настоящий момент на территории России введены минимальные розничные цены в отношении крепких алкогольных напитков: коньяка (388 рублей) и водки (215 рублей). Также существует МРЦ на игристые вина и шампанское, она составляет 164 рубля.

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