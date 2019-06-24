Матвиенко поддержала предложение Беглова по защите интересов Петербурга в Совфеде

, 15:39 Эфирная новость 38

Беглов намеревается включить Матвиенко в список кандидатур на пост представителя правительства Петербурга в Совфеде во время своей предвыборной кампании.

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Фото, видео : Пятый канал, ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков

Сохранить исторический облик Петербурга и при этом сделать мощный рывок вперед в развитии современного мегаполиса — такую задачу ставит перед собой действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов.

На выборы, которые назначены на 8 сентября, он и его команда идет с новой амбициозной программой, которой нужна поддержка как горожан, так и федеральных структур, в том числе и Совета Федерации, который возглавляет Валентина Матвиенко.

Александр Беглов сегодня поблагодарил спикера за содействие и предложил и дальше работать заодно — в интересах петербуржцев.

«Я предложил Валентине Ивановне, поскольку у нее большой опыт — она была губернатором, сейчас представляет наш город в Совете Федерации — продолжить работу в Совете Федерации от города», — рассказал журналистам Александр Беглов.

«Мне эта программа очень близка. Она идеологически мне понятна и мной принимается. И, конечно, я с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете Федерации, для того, чтобы продолжать оказывать помощь, поддержку Петербургу, жителям Санкт-петербурга. Это мой родной любимый город», — выразила свое согласие политик.

И сегодня же Валентина Матвиенко приняла участие в работе форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который открылся в Петербурге. Специальные гости — министры энергетики из России, Азербайджана, Казахстана, а также топ-менеджеры ведущих компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентина Матвиенко назвала выборы губернаторов своеобразным экзаменом для глав регионов.

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