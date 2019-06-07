Матвиенко: Губернаторов нужно стимулировать, чтобы они повышали эффективность

Каждые выборы губернатора являются своего рода экзаменом, глав регионов необходимо стимулировать, чтобы они повышали эффективность своей работы. Такое мнение высказала в беседе с МИЦ «Известия» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в пятницу, 7 июня.

«Конечно, для оценки эффективности деятельности как губернаторов, так и региональной команды должны быть какие-то формальные критерии. Когда говорим об инвестициях, ключевая вещь — профессионализм региональной элиты, которую нужно обучать и возить для этого за рубеж. Нужно понимать, насколько эффективно они могут привлечь инвестора на новых, современных платформах и механизмах. Так что, критерии нужны — это своего рода состязательность. Губернаторы начинают соревноваться, подтягиваться друг за другом. И есть 15 критериев, которые утверждены распоряжением президента» , — сказала она.

По словам спикера Совета Федерации, основной критерий — неформальный — оценка граждан того или иного региона деятельности губернатора и его команды.

« Таким замеры, объективно, надо делать. Чтобы чувствовать настроение людей. Конечно, каждые выборы губернатора — это экзамен. Какую оценку ему поставят граждане: изберут — не изберут. Если изберут, то сколько процентов его поддержат. Но выборы проходят раз в пять лет, а ежегодно руководителей регионов надо стимулировать для того, чтобы они повышали эффективность своей работы », — заключила она.

Ранее Валентина Матвиенко рассказала о значимости ПМЭФ для России.