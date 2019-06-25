Репортаж: Как принимали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Главная политическая новость — Россия возвращается в ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы все же смогла принять соответствующие поправки в регламент, несмотря на неприкрытый агрессивный настрой Украины.

Всего представители украинской делегации внесли 226 бессмысленных поправок к проекту документа, очевидно, просто тянули время. Но парламентариям пришлось рассмотреть все мелочные придирки — иначе и не скажешь, к примеру, касающиеся изменения или удаления пары, не влияющих на суть, слов.

118 — за, 62 делегата — против: это значит, что ПАСЕ поддержала доклад Петры де Суттер об ограничении санкций для любых делегаций. Уже 25 июня Россия может подать заявку на участие. Автор доклада о равных правах для всех парламентариев сразу после голосования подвела итог: это была трудная ночь, но дело того стоило.

В нынешней сессии наша страна будет принимать участие впервые со времен «крымской весны».

Именно тогда нашу делегацию лишили права голоса. Сейчас ведущие страны Европы пришли к пониманию, пришло время мириться — но с этим решением согласны далеко не все — за политическим противостоянием в Страсбурге следит Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба.