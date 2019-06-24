Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.

Шешель заговорил о воссоединении Крыма с Россией.

«Крым уже пять лет является главным вопросом в Совете Европы, хотя он вообще не входит в сферу ответственности Совета Европы», — отметил он.

Сербский политик призывал вернуть российскую делегацию к работе в ПАСЕ и называл происходящее «большой антироссийской кампанией» и недемократическими действиями.

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Он подчеркнул, что «крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе».

В этот момент Гончаренко с места начал выкрикивать на английском, что его страну оскорбляют. Не с первой попытки, но председателю заседания все же удалось заставить украинца не мешать выступлению Шешеля.

«Европа должна остановить русофобию и антироссийскую истерию. Врагом Европы и мира является фашизм, и Россия уже один раз спасла нас от фашизма», — продолжил серб.

Ранее Ассамблея проголосовала против обсуждения выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы, однако пока не приняла решение по резолюции о приглашении России на июньскую сессию.

Алексей Гончаренко — депутат от партии «Блок Петра Порошенко», которая теперь называется «Европейская солидарность», находится под российскими санкциями. До госпереворота 2014 года ему не претило быть членом «Партии Регионов» Виктора Януковича, который как раз и был вынужден покинуть страну из-за угрозы жизни от нового режима.

Украина выступает категорически против возвращения России в ПАСЕ, и даже угрожает Страсбургу пересмотреть свое отношение к Совету Европы.