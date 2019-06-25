Жители города Дарайя в Сирии, разрушенного боевиками, восстанавливают свои дома

Наглядный пример последствий военных конфликтов — Сирия. Некогда престижный и цветущий пригород Дамаска — район Дарйа — террористы превратили в мертвый город.

Для боевиков это был плацдарм для наступления на сирийскую столицу.

Поднять из руин разгромленные жилые кварталы уже невозможно, все дома придется снести.

Сегодня сюда вернулись всего двести семей. Ахмет Баней пока перебрался в родной город один — вместе с соседями он восстанавливает то, что кажется уже невозможно восстановить. Но ремонт идет полным ходом. Разбитая и сгоревшая когда-то квартира уже стала похожа на добротное жилье.

Сейчас здесь вновь шумит техника, но уже не военная, на большой стройплощадке Дамаска кипит работа — Вадим Хуланхов о темпах строительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки тысяч беженцев из Идлиба прибыли в центры временного содержания.