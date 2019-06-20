Десятки тысяч беженцев из Идлиба прибыли в центры временного содержания

Несколько городов и поселков в сирийской провинции Латакия — подверглись обстрелу террористов. Они нарушили режим прекращения огня, который действует на территории Идлибской зоны деэскалации. О жертвах и пострадавших данных пока нет. В центре по примирению сторон сообщили, что регулярно призывают командиров боевиков сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

Напряженная ситуация в Идлибе и с беженцами. Десятки тысяч сирийцев спешно покидают дома и направляются в центры временного размещения. Только в одном из таких лагерей Харджилле нашли приют больше полутора тысяч человек. И у каждого из них своя история бегства — из сирийского лагеря репортаж Вадима Хуланхова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол Сирии в России заявил о переходе к финальной части войны с террористами.