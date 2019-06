В Цюрихе этой ночью прошла церемония награждения «Медалями Стивена Хокинга». Награда имени известного английского физика, человека, которому покорилась теория Вселенной, ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за популяризацию научных знаний.

В этом году приз приурочен к первому полету человека на Луну, той самой миссии «Аполлон-11». Покорение космоса — под американским флагом. После смерти Стивена Хокинга носящая его имя премия окончательно превратилась в торжество исключительно западной науки и техники: we are the champions и больше никто другой.

Об околоземном междусобойчике из Цюриха репортаж Виталия Чащухина.

