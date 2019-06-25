В Цюрихе вручили награды имени Стивена Хокинга — репортаж

, 14:14 Эфирная новость 25

В этом году церемония приурочена к первому полету человека на Луну, миссии «Аполлон-11».

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Фото, видео : Пятый канал, REUTERS/ Arnd Wiegmann

В Цюрихе этой ночью прошла церемония награждения «Медалями Стивена Хокинга». Награда имени известного английского физика, человека, которому покорилась теория Вселенной, ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за популяризацию научных знаний.

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В этом году приз приурочен к первому полету человека на Луну, той самой миссии «Аполлон-11». Покорение космоса — под американским флагом. После смерти Стивена Хокинга носящая его имя премия окончательно превратилась в торжество исключительно западной науки и техники: we are the champions и больше никто другой.

Об околоземном междусобойчике из Цюриха репортаж Виталия Чащухина.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, что в Британии отчеканили монету в честь Стивена Хокинга.

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