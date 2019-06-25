Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Сколько своей истинной сущности вы прячете за маской? Что заставляет вас чувствовать себя не очень хорошо? Выйдите из шкафа собственной закомплексованности, Скорпион. Весы, вы на пути великолепных изменений. Вселенная хочет, чтобы вы помнили: чудо происходит. Телец, мир, любовь, гармония и единение на ваших картах. Задача для вас на этой неделе — понаблюдать за своими любовными отношениями. Именно сейчас прояснится ситуация с их будущим.

Овен — гороскоп на сегодня, 25 июня

Что происходит, когда вы начинаете давать себе то, что вы хотите? Пусть на этой неделе любовь к себе будет вашим главным наркотиком, дорогой Овен. Правильное распределение сил избавит вас от ненужной драмы. С другой стороны, для некоторых из вас могут появиться новости, связанные с фертильностью или беременностью. Не может быть лучшего времени, чтобы принести что-то новое в мир!

Космический совет: пусть любовь к себе будет вашим любимым выбором на этой неделе.

Телец — гороскоп на сегодня, 25 июня

Мир, любовь, гармония и единение — Вселенная хочет, чтобы вы испытали все хорошее в мире и даже больше! Но это не только о тебе, Телец. В этом космическом союзе вас двое. Ваша задача на этой неделе состоит в том, чтобы понять, есть ли будущее у ваших любовных отношений. Но для этого вам необходимо запастись терпением и постараться взглянуть на вашу пару со стороны.

Космический совет: Ваша задача на этой неделе состоит в том, чтобы понять, есть ли будущее у ваших любовных отношений.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Близнецы — гороскоп на сегодня, 25 июня

Не играй в игры на привязанность и отстраненность, Близнецы. Спросите себя, где находитесь в своих отношениях. Решение некоторых проблем «на берегу» сможет уберечься от душевной боли. Не позволяйте «гормонам» и внезапным слабостям брать над вами верх.

Космический совет: Решение некоторых проблем «на берегу» сможет уберечься от душевной боли

Рак — гороскоп на сегодня, 25 июня

Рак, вы не несете ответственности за чужие проблемы. Помогать всегда другим — замечательное качество. Но какой ценой? Может лучше использовать свои собственные ресурсы и для себя? Поймите, какова мотивация ваших собственных действий. Пустота, которую вы пытаетесь заполнить внутри себя. Раки, вам не нужно чье-либо одобрение или подтверждение.

Космический совет: вам не нужно чье-либо одобрение или подтверждение.

Лев — гороскоп на сегодня, 25 июня

Понимание чужой боли и страданий — это язык любви. Вы умеете сопереживать, но только не увлекайтесь. Сострадание — действительно хорошее качество, если оно в меру. Знайте, все ваши добрые поступки вернуться к вам. Ваши слова и действия на этой неделе обладают большой силой.

Космический совет: понимание чужой боли и страданий — это язык любви.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 25 июня

Жизнь слишком коротка, чтобы вы ограничивали себя. Пусть солнечный свет и свежий воздух будут вашей повестке дня, Девы. Не бойтесь стать участником приключений. Дайте себе небольшую слабину на работе. Если есть возможность, поработайте удаленно. Вам необходимо сегодня вкусить дух свободы.

Космический совет: вам необходимо сегодня вкусить дух свободы.

Весы — гороскоп на сегодня, 25 июня

Все проходяще — боль в сердце тоже. Вы находитесь в середине великолепного пути. Весы, Вселенная хочет, чтобы вы помнили: чудо происходит. Для некоторых поворот судьбы может привести к большей гармонии и слаженности в отношении с их партнером. Другие могли бы написать повесть жизни с кем-то совершенно новым.

Космический совет: вы на пути новых свершений.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 25 июня

Сколько своей истинной сущности вы прячете за маской? Что заставляет вас чувствовать себя не очень хорошо? Выйдите из объятий собственных комплексов, Скорпион. Позвольте себе получить любовь, которую вы вкладываете в космос. Иногда вам просто нужно посмотреть в зеркало, поцеловать то отражение, которое вы видите, и повторить слова: «Я прекрасен. Я одарен. Я талантлив» или «Я богиня, которая сошла с небес». Вам это нужно.

Космический совет: позвольте себе получить любовь, которую вы вкладываете в космос.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 25 июня

Не позволяйте избытку гормонов влиять на ваш разум, особенно если ваша цель не случайные связи без будущего. Играйте по своим правилам, Стрелец. Помните, никто не вправе нарушать ваши границы. Кроме этого подумайте, что для вас значит «чувственность» (а не сексуальность). Выражайте свои желания через действия и слова.

Космический совет: ваши границы являются священными и не должны нарушаться.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Козерог — гороскоп на сегодня, 25 июня

Какой твой язык любви, Козерог? Как ты говоришь своим любимых, почему они особенные для тебя? Слова могут зажечь огонь в сердце. Иногда достаточно простого «я тебя люблю», чтобы изменить будущее. Не бойтесь говорить о своих чувствах. Включайте ваше воображение. Космический совет: говорите о любви.

Водолей — гороскоп на сегодня, 25 июня

«Он любит меня.» «Она не любит меня.» «Если он любит меня, почему он не отвечает на мои звонки?» Прекратите повторять старую песню снова и снова. Если вам нужна ясность в отношении того, что происходит в вашей жизни, выразите свое желание другому. Водолеи, это нормально — иметь определенные ожидания. Но если будете только ныть, а не действовать, вы не сможете найти золотую середину.

Космический совет: если вам нужна ясность в отношении того, что происходит в вашей жизни, выразите свое желание другому.

Рыбы — гороскоп сегодня, 25 июня

Рыбы, вы большие молодцы! Вы умеете создавать свой тыл, чтобы почувствовать себя в безопасности. Вы в состоянии пережить даже сильный шторм. И в то время, когда некоторые открывают для себя новые удовольствия, другие не всегда могут справиться с нахлынувшими на них чувствами. Вы умеете контролировать эти процессы. И тот, кто любит вас по-настоящему ценит эти качества.

Космический совет: вы умеете создавать свой тыл, чтобы почувствовать себя в безопасности.

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