Владимира Кличко с семьей спасли с горящей яхты у берегов Испании

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Известный боксер и брат мэра Киева направлялся с острова Ибица на Мальорку.

Фото : © РИА Новости / Владимир Вяткин

Отдых младшего брата мэра Киева Виталия Кличко Владимира на Средиземном море был омрачен неприятным происшествием, сообщила немецкая газета Bild.

Известный боксер вместе семьей был эвакуирован испанской береговой охраной с горящей яхты. Инцидент произошел на пути с острова Ибица на Мальорку, в 11 километрах от берега.

Отмечается, что возгорание произошло в моторном отсеке лодки. Что стало причиной возникновения огня — пока не ясно. Данные о состоянии боксера и его близких не приводятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российской яхте, которая перепугала финских пограничников по пути на фестиваль в Норвегию.

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