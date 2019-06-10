Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра», передает газета Ilta-Sanomat.

В воскресенье, 9 июня, сотрудники береговой охраны подали сигнал о «неопознанном» судне. Пограничники направили для проверки патрульный катер. Однако это не принесло результатов. Экипаж катера назвал российскую яхту, оформленную в стиле древнерусской ладьи, «трехголовым монстром».

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Чуть позднее финнам все же удалось разобраться, что под «неопознанным» судном «скрывается» яхта из России. Ее экипаж направлялся через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.

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