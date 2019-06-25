Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ

, 18:55 Эфирная новость 67

Украинская делегация угрожает приостановить участие в Парламентской ассамблее.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, REUTERS/ Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением о возвращении России в ПАСЕ. Украинская делегация негодует, даже угрожает приостановкой своего участия в Парламентской ассамблее. Так как, цитирую: «не видят себя в одном зале с русскими».

Дипломаты также заявили, что будут протестовать во время процедуры возвращения россиян в ПАСЕ. Впрочем подобный демарш они устроили накануне, во время обсуждения поправок. За политическим противостоянием в Страсбурге следит Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что администрация президента Украины призналась в размере зарплаты Владимира Зеленского

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

19:45
«Стали клеиться»: Бледанс пожаловалась на повышенное внимание со стороны мужчин
19:30
Россия выдвинула Слуцкого на должность вице-спикера ПАСЕ
19:17
Погибшая на Волге певица Юлия Гольдина могла ждать ребенка
19:02
Трамвай переехал лежащего на путях мужчину в Казани — страшные кадры
18:55
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
18:49
Поклонники восхищены изумительной фигурой 33-летней дочери Винокура — фото

Сейчас читают

«Это твоя вина»: Фанаты потребовали Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой
«Ксерокопия мамы»: Трехлетняя дочь Бородиной рассказала, кем станет в будущем
Скончалась народная артистка Алла Покровская

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге