Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением о возвращении России в ПАСЕ. Украинская делегация негодует, даже угрожает приостановкой своего участия в Парламентской ассамблее. Так как, цитирую: «не видят себя в одном зале с русскими».

Дипломаты также заявили, что будут протестовать во время процедуры возвращения россиян в ПАСЕ. Впрочем подобный демарш они устроили накануне, во время обсуждения поправок. За политическим противостоянием в Страсбурге следит Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что администрация президента Украины призналась в размере зарплаты Владимира Зеленского.