Озвучена зарплата Зеленского, которую он даже не забрал

На Украине администрация президента сообщила, сколько глава государства получил за прошедший месяц. Выяснилось, что в мае Владимир Зеленский заработал не так уж много — порядка 30,5 тысячи рублей. Информацию предоставило издание «Фактор».

« В мае 2019-го новоиспеченный президент получил должностной оклад в размере 12 727 гривен », — поделились цифрами в ведомстве.

Надбавок и премий для лидера украинского государства не предусмотрено. А вот в счет сборов и налогов из его заработной платы удержали почти 2,5 тысячи гривен.

Сейчас зарплату президента передали на сохранение, поскольку забирать ее он не стал. Об этом сообщает «КП в Украине».

«Ну, правильно. В 2018 году у него была зарплата 11,2 тысячи гривен в день. Что нищебродить-то?» — смеется над поступком главы Украины читатель.

В прошлом году в декларации Зеленского сообщалось о 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов. При этом украинскому лидеру принадлежит дом в Киеве (353 квадратных метра), несколько квартир, участок земли площадью 1200 квадратных метров и пара личных мест для парковки транспорта. Также Зеленский является счастливым обладателем жилья в Италии и Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Японии опроверг информацию о визите Владимира Зеленского на саммит G20.