Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

Ситуацию с восстановлением прав нашей страны в ПАСЕ прокомментировал сегодня министр иностранных дел России. На встрече со своим мальдивским коллегой Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов.
По словам министра, судить о ситуации окончательно можно будет только после завершения сессии ПАСЕ. Что касается вопроса об урегулировании задолженности перед советом Европы, он будет решен как только появится ясность с полным восстановлением прав России в организации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принимали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ.