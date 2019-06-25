Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

, 14:58 Эфирная новость 56

По словам главы МИД РФ, решение ПАСЕ о возвращении российской делегации в организацию не может быть оспорено.

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Фото, видео : © РИА Новости / Максим Блинов

Ситуацию с восстановлением прав нашей страны в ПАСЕ прокомментировал сегодня министр иностранных дел России. На встрече со своим мальдивским коллегой Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов.

«Важно, что делегации, которые за эту резолюцию проголосовали — их повторю большинство — четко заявили, что права, которые возвращаются РФ не могут быть оспорены. Хотя попытки подорвать этот процесс продолжаются и сегодня, и завтра будут продолжаться», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, судить о ситуации окончательно можно будет только после завершения сессии ПАСЕ. Что касается вопроса об урегулировании задолженности перед советом Европы, он будет решен как только появится ясность с полным восстановлением прав России в организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принимали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ.

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