МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского на саммит G20

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Украинского президента нет в списке приглашенных, отметили в ведомстве.

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Фото, видео : © РИА Новости

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G20 98

В пресс-службе Министерства иностранных дел Японии заявили, что не располагают информацией о визите Владимира Зеленского в Осаку, где пройдет саммит «большой двадцатки» с 28 по 29 июня. Как отметили в ведомстве, президент Украины не значится в списке приглашенных на мероприятие.

Накануне глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что украинский лидер намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Однако, не получив подтверждения этой информации, российский сенатор Александр Пушков высмеял ложное заявление Климкина о визите Зеленского в Осаку, пишет ФАН.

«Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали: нет главы Украины в списке приглашенных», — написал политик на своей странице в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соглашение о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах между Токио и Москвой во время саммита G20 заключено не будет.

Тема:
G20 98
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