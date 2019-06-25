В Армении суд вновь арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении во вторник, 25 июня, отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает RT.

По словам судьи Армена Даниеляна, внесенная за освобождение Кочаряна сумма залога подлежит возвращению, а решение может быть обжаловано в 15-дневный срок.

Кочарян обвиняется в попытке свержения конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, а также в получении взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

64-летний уроженец Степанакерта стал вторым президентом после обретения Арменией независимости, он руководил республикой с 1998 по 2008 год.

На исходе президентского срока Кочаряна несогласные с результатами очередных выборов главы государства организовали акции протеста, которые были разогнаны властями. В ходе беспорядков погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны и бывший генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности Юрий Хачатуров, а также экс-руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-президент Армении Кочарян стал жертвой репрессий нового режима.