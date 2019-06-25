Погибшая на Волге певица Юлия Гольдина могла ждать ребенка

Погибшая в результате аварии в акватории Волги певица Юлия Гольдина могла ждать ребенка. Об этом сообщает портал Pro Gorod Samara.

Авария, которая стала причиной гибели Гольдиной, произошла в пятницу, 21 июня. Певица находилась в моторной лодке «Казанка», столкнувшейся с катером Silver в 300 метрах от берега.

По данным портала, Юлия Гольдина готовилась стать матерью, в связи с чем не могла находиться в лодке в нетрезвом виде. Водитель «Казанки» также был трезв.

Гольдина выступала в составе самарской группы Miracle Project, а также часто появлялась на городских мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело певицы обнаружили на дне Волги спустя несколько дней поисков. Сейчас в трагедии разбираются следователи.