Появились фото с места гибели певицы Юлии Гольдиной

, 14:28 Фото 184

Водолазы обнаружили тело девушки спустя два дня поисков.

Фото : ВКонтакте @pss_so, @juli___gold

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала фотографии с места гибели 28-летней певицы Юлии Гольдиной.

Тело пропавшей девушки водолазный отряд обнаружил спустя два дня поисков в 400 метрах от берега на 17-метровой глубине.

Трагедия произошла поздним вечером 21 июня на реке Волга в Самаре. Напротив пляжа «Барбошина Поляна» столкнулись катер и лодка. В последней находились пять человек, в том числе и самарская певица Юлия Гольдина. Четверых удалось спасти.

Как удалось выяснить следователям, катер «Сильвер» без государственных регистрационных номеров и навигационных огней направлялся вниз по течению и столкнулся с мотолодкой «Казанка». Она также двигалась без навигационных огней с правого берега Волги на левый.

По факту случившегося Следственный комитет Самарской области проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа и остался жив.

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