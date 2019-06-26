Видео: какие страны поддержали возвращение России в ПАСЕ

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Опубликована статистика голосования за резолюцию, которая позволит делегации РФ участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Фото, видео : Twitter @pace_news

Стало известно, какие страны поддержали решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по возвращению российской делегации в состав ассамблеи. Результаты голосования опубликовал на своей странице в Instagram телеканал RT.

За возвращение представителей РФ в ПАСЕ единогласно высказались делегации 12 стран, в том числе Турции, Франции, Испании, Исландии, Норвегии и Австрии. Большинством голосов поддержку выразили еще 11 стран — например, Армения, Германия, Италия и Нидерланды.

Несогласие с резолюцией большинством голосов выразили только три страны — Польша, Швеция и Великобритания. Единогласно не одобрили возвращение российской делегации в пяти странах. Список противников участия делегатов от РФ в составе ПАСЕ ожидаемый — это делегации из Грузии, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что результаты голосования стран-участниц ПАСЕ обжалованию подлежать не может.

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