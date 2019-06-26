Видео: бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья

Анастасия Квитко завоевала славу «русской Кардашьян» благодаря объемным бедрам и пышной груди. Свою фигуру модель стремится продемонстрировать при любом удобном случае, поэтому наряды девушка выбирает так, чтобы те могли подчеркнуть ее и без того выдающиеся достоинства.

Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

На новом видео, которое Квитко опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в вечернем платье горчичного цвета. Длина подола оказалась неожиданно консервативной для «русской Кардашьян» — до середины икры. Однако этот факт Анастасия компенсировала кроем платья — обтягивающий наряд имеет разрез, доходящий практически до ягодиц. Кроме того, у платья нет бретелек — поэтому при ходьбе создается впечатление, что роскошный бюст модели вот-вот выпадет из декольте.

Фотографии в этом же наряде девушка уже публиковала несколько дней назад. Количество лайков и восторженных комментариев, которые оставили под постом подписчики Анастасии, говорят о том, что платье пришлось по душе ее поклонникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» в бикини-ниточках сразила фанатов.