Видео: музей истории Алеппо восстанавливают в Сирии

, 8:47 Эфирная новость 26

Среди экспонатов музея — археологические артефакты с тысячелетней историей из древних сирийских городов Эбла и Мари.

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Фото, видео : Wikipedia.org, Пятый канал

В сирийском Алеппо полным ходом идет восстановление исторического музея. Захватившие город террористы не смогли похитить или уничтожить уникальные экспонаты. Сотрудники музея вовремя эвакуировали их в Дамаск. Сейчас средства на восстановление выделяет сирийское правительство. Международные организации, которые должны защищать исторические объекты с помощью не торопятся.

«Как вы знаете, в Сирии очень много объектов, внесенных в список культурного наследия. Однако никаких средств для восстановления этих самых объектов ЮНЕСКО не перечисляет. Поэтому, конечно, сроки реставрации затягиваются. Все можно было бы сделать намного быстрее», — рассказала Элен Кило, руководитель департамента культурного наследия Алеппо.

Многие из рабочих, которые участвуют в восстановлении здания еще недавно были беженцами. Они надеются, что первые посетители смогут прийти в музей до Нового года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители города Дарайя в Сирии, разрушенного боевиками, восстанавливают свои дома.

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