Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

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Член Совета Федерации иронично прокомментировал недовольство представителей Незалежной.

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Фото, видео : twitter @Alexey_Pushkov

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поделился своим мнением касательно недовольства Украины из-за возвращения в ПАСЕ российской делегации. Ироничное сообщение появилось на его странице в Twitter, сообщает «Экономика сегодня».

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«Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, „потерял доверие Киева“! Более того — пришел в упадок», — заметил Пушков.

При этом член Совфеда отметил, что украинская сторона почему-то не считала упадком период, когда ПАСЕ «подмахивала одну за другой» резолюции, предоставленные Киевом.

«Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию», — заключил Алексей Пушков.

twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие страны при голосовании поддержали решение ассамблеи вернуть в свои ряды российских представителей.

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