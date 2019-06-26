Фото: Вера Брежнева в нижнем белье продемонстрировала прелести фигуры

, 8:56 Фото 134

Провокационные снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ververa

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева взбудоражила фанатов своей «горячей» фотосессией. Звезда сделала пикантные снимки в отеле Мюнхена, на которых она позирует на кровати в нижнем белье черного цвета. Получившиеся кадры певица опубликовала в сторис в Instagram.

Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

На одном из них теледива приняла довольно скромную позу и закрыла большую часть тела руками, а, вот на другом, напротив, показала фигуру во всей красе. Поклонники обратили внимание и на тонкую талию, на пресс и на стройные ноги певицы, которые ранее собрали немало комплиментов.

Впрочем, в последнее время Брежневу все чаще критикуют за любовь к откровенным фотосессиям. Подписчики заметили, что в аккаунте артистки стало появляться все больше соблазнительных снимков, и некоторые из них пользователям кажутся слишком вызывающими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева вынырнула из воды в соблазнительном бикини.

Читайте также

+18° Днём +21°
Ночью +15°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

9:15
Репортаж: Чем опасны гонщики на аквабайках и почему на них не могут найти управу
8:56
Фото: Вера Брежнева в нижнем белье продемонстрировала прелести фигуры
8:47
Видео: музей истории Алеппо восстанавливают в Сирии
8:42
«Жарковато»: Чехова похвасталась «аппетитными» формами в бикини
8:35
Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой
8:27
Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Сейчас читают

Видео: бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья
Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко
«Все мужики твои!» Звезда Comedy Woman Ангарская в кожаном платье сразила юзеров

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге