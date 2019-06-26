Фото: Вера Брежнева в нижнем белье продемонстрировала прелести фигуры

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева взбудоражила фанатов своей «горячей» фотосессией. Звезда сделала пикантные снимки в отеле Мюнхена, на которых она позирует на кровати в нижнем белье черного цвета. Получившиеся кадры певица опубликовала в сторис в Instagram.

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На одном из них теледива приняла довольно скромную позу и закрыла большую часть тела руками, а, вот на другом, напротив, показала фигуру во всей красе. Поклонники обратили внимание и на тонкую талию, на пресс и на стройные ноги певицы, которые ранее собрали немало комплиментов.

Впрочем, в последнее время Брежневу все чаще критикуют за любовь к откровенным фотосессиям. Подписчики заметили, что в аккаунте артистки стало появляться все больше соблазнительных снимков, и некоторые из них пользователям кажутся слишком вызывающими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева вынырнула из воды в соблазнительном бикини.