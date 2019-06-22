С момента выхода клипа на песню «Я не святая» в Instagram Веры Брежневой стали все чаще появляться соблазнительные фото и видео. Исполнительница призналась своим подписчикам, что прежде, чем появиться в видеоролике в откровенном боди, она приводила свое тело в форму и полностью отказалась от сладкого.

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Поклонники были в восторге от рокового образа светской красавицы в клипе, однако, как только артистка стала часто выкладывать в социальных сетях пикантные снимки, многие обрушились на нее с критикой.

В пятницу, 21 июня, Брежнева опубликовала в Instagram соблазнительное видео, на котором медленно выныривает из воды в черном бикини. Внимание подписчиков сразу привлекла ее грудь, и пользователи не удержались от комплиментов.

«Верочка, Вы — ведьма. В хорошем смысле этого слова. Как Вам удается быть такой идеальной?!»

«Похоже, опять все зацеловали экран своего телефона».

«Очень горячо», — написали фолловеры.

Другие, напротив, осудили теледиву за любовь выставлять свое тело напоказ и стали интересоваться, как к этому относится возлюбленный артистки Константин Меладзе.

«Зачем грудь показывать?»

«Вы же замужем, зачем такое откровение?»

«Косишь под Седокову? Ну что, круто», — возмутились комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева в эффектном боди покорила сеть.