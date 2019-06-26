Участников G20 в Японии ждут удача и гармония — репортаж

, 15:45 Эфирная новость 57

Саммит стартует в Осаке 28 июня.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
G20 99

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен добиться прогресса по мирному договору с Россией. Переговоры с президентом Владимиром Путиным пройдут на полях саммита G20. Он стартует в Осаке 28 июня. Также японская сторона готовится обсудить ряд важных вопросов с генеральным секретарем КНР и главой США.

Что касается атмосферы будущего события мирового масштаба, участников G20 ждет удача и гармония. Это правило диктует новая эпоха, сменившая период «установления мира». В загадках японской души разбирался Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского на саммит G20.

Тема:
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