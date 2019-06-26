Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен добиться прогресса по мирному договору с Россией. Переговоры с президентом Владимиром Путиным пройдут на полях саммита G20. Он стартует в Осаке 28 июня. Также японская сторона готовится обсудить ряд важных вопросов с генеральным секретарем КНР и главой США.

Что касается атмосферы будущего события мирового масштаба, участников G20 ждет удача и гармония. Это правило диктует новая эпоха, сменившая период «установления мира». В загадках японской души разбирался Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Японии опроверг информацию о визите Зеленского на саммит G20.