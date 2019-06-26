Чиновница из Владимира посоветовала девочкам рожать, а не учиться

Замдиректора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Юлия Арсенина порекомендовала юным россиянкам рожать вместо получения образования. По мнению чиновницы, чем раньше женщина произведет на свет детей, тем здоровее будет потомство, сообщает URA.RU.
Специалист полагает, что в нынешней жизни девушкам с юных лет внушают, что рожать детей можно только после получения образования. При этом все зависит от того, как ведут себя их матери.
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На просьбу корреспондента МИЦ «Известия» прокомментировать свое высказывание, чиновница ответила, что сделает это только через пресс-секретаря по официальному запросу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновница из ХМАО нагрубила жителям региона в соцсетях.