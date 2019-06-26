Чиновница из Владимира посоветовала девочкам рожать, а не учиться

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По мнению Юлии Арсениной, россиянкам вместо получения образования стоит подумать о том, чтобы иметь здоровое потомство.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Замдиректора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Юлия Арсенина порекомендовала юным россиянкам рожать вместо получения образования. По мнению чиновницы, чем раньше женщина произведет на свет детей, тем здоровее будет потомство, сообщает URA.RU.

«Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы — грубо говоря, наше поколение, — настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Мы, врачи, считаем: чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины. Чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, и что она вообще родит», — сказала Юлия Арсенина.

Специалист полагает, что в нынешней жизни девушкам с юных лет внушают, что рожать детей можно только после получения образования. При этом все зависит от того, как ведут себя их матери.

«Установка внутренняя должна меняться. Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз», — добавила Юлия Арсенина.

На просьбу корреспондента МИЦ «Известия» прокомментировать свое высказывание, чиновница ответила, что сделает это только через пресс-секретаря по официальному запросу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновница из ХМАО нагрубила жителям региона в соцсетях.

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