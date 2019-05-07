«Поднимите пятую точку»: чиновница из ХМАО нагрубила жителям региона в соцсетях

Жители Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа возмущены поведением одной из чиновниц — специалиста отдела информационной политики Любови Иванцовой. По их мнению, представитель администрации позволила себе слишком резкие высказывания в соцсетях.

Жители района обсуждали проблему временного закрытия понтонной переправы между селами Лямина и Сытомино из-за ледохода. Этот момент создает для людей очевидные проблемы, и они решили заявить о своем недовольстве хотя бы в соцсетях. Любовь Иванцова, в свою очередь, вмешалась в переписку и высказала свое мнение. В одном из комментариев она предложила людям «поднять пятую точку». По мнению большинства пользователей, чиновница не имеет право на такие высказывания.

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Однако, как в беседе с 5-tv.ru заявила сама специалист отдела информполитики Сургутского района, ее неправильно поняли и вырвали фразу из контекста.

«Разговор был не о том. Я рассказывала историю о том, как жила в отдаленном поселке и у нас также переправу закрывали на две недели», — сказала Иванцова.

Также чиновница добавила, что она общалась в соцсетях не как официальное лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший начальник департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о «ненужности» молодежи, нашла новую работу.