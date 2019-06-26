«Идея невероятно актуальная»: Эксперт о призыве Путина не прятать камеры на дорогах

Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 июня, в ходе заседания Государственного совета заявил, что цель установки комплексов фото и видеофиксации на дорогах — снижение аварийности и травматизма.

Вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский в интервью 5-tv.ru сообщил, что этот вопрос в настоящее время очень актуален. По мнению юриста, камеры давно превратились в средство для пополнения местного бюджета.

«Идея невероятно актуальная, потому что со всех уголков страны поступают жалобы и в Думу, и в Генпрокуратуру, и в Администрацию Президента, что камеры превратили не в средство борьбы за безопасность дорожного движения, а в средство пополнения местного бюджета. Договоры заключаются, что коммерческая фирма их ставит и столько-то денег с каждого штрафа фирме. Это же никуда не годится! Как я воспринимаю слова президента, что в таком количестве их ставить не надо — раз. Скрытно они не должны стоять — два. И они должны, действительно, предупреждать водителя, а он тем самым или снизит скорость, или остановится на красный сигнал светофора», — сказал Леонид Ольшанский.

Президент России на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения отметил, что цель установки камер контроля скорости не для того, чтобы взимать штрафы с водителей, а для предупреждения ДТП вследствие нарушения скоростного режима.

«Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать », — сказал он на заседании Госсовета.

По мнению главы государства, в таких случаях происходит прямая подмена смысла — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится дорожная ситуация после принятия закона об установке камер.