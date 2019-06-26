ЦОДД готов выложить список камер, установленных на дорогах, в открытый доступ

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) готов выложить в открытый доступ перечень адресов, где расположены стационарные комплексы фото и видеофиксации на столичных дорогах, сообщает РИА Новости.
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Помимо этого, в ЦОДД отметили, что на московских магистралях используются и передвижные системы, предназначенные для различных мероприятий, которые реализуются совместно с ГИБДД.
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 июня, на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения отметил, что цель установки камер контроля скорости не для того, чтобы взимать штрафы с водителей, а для предупреждения ДТП вследствие нарушения скоростного режима.
Глава российского государства подчеркнул, что эти камеры, особенно на опасных участках, не нужно специально скрывать и прятать.
Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение эксперта о призыве Путина не прятать камеры на дорогах.