ЦОДД готов выложить список камер, установленных на дорогах, в открытый доступ

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) готов выложить в открытый доступ перечень адресов, где расположены стационарные комплексы фото и видеофиксации на столичных дорогах, сообщает РИА Новости.

« Мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ », — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ЦОДД отметили, что на московских магистралях используются и передвижные системы, предназначенные для различных мероприятий, которые реализуются совместно с ГИБДД.

« Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички », — добавили в ЦОДД.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 июня, на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения отметил, что цель установки камер контроля скорости не для того, чтобы взимать штрафы с водителей, а для предупреждения ДТП вследствие нарушения скоростного режима.

Глава российского государства подчеркнул, что эти камеры, особенно на опасных участках, не нужно специально скрывать и прятать.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение эксперта о призыве Путина не прятать камеры на дорогах.