Делегации семи стран покинули ПАСЕ из-за возвращения России

, 0:47 Эфирная новость 97

Делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Фото, видео : РИА Новости /Доминик Бутен, Пятый канал

Считанные часы как в Страсбурге произошел полный политический разворот. И это разворот в сторону России. Парламентская ассамблея Европы полностью подтвердила полномочия нашей страны.

«За» проголосовали 116 парламентариев, «против» — вдвое меньше. И совсем уж ничтожными на этом фоне выглядят прибалтийская растерянность и украинский протест.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Будет ли дальше Украина представлена в ПАСЕ — теперь зависит от решения уже новой Верховной Рады. А пока «униженные и оскорбленные» — пакуют вещи перед отлетом в Киев. Сегодняшнее голосование проходило буквально «с ножом у горла».

Это меткое определение дал один из западных делегатов — в кулуарах дворца Европы, имея в виду беспрецедентное давление со стороны Украины. Но излюбленный киевский прием сегодня дал сбой. России рады в совете Европы.

Елена Норкунайте наблюдала за реакцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ.

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