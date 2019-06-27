Делегации семи стран покинули ПАСЕ из-за возвращения России

Считанные часы как в Страсбурге произошел полный политический разворот. И это разворот в сторону России. Парламентская ассамблея Европы полностью подтвердила полномочия нашей страны.

«За» проголосовали 116 парламентариев, «против» — вдвое меньше. И совсем уж ничтожными на этом фоне выглядят прибалтийская растерянность и украинский протест.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Будет ли дальше Украина представлена в ПАСЕ — теперь зависит от решения уже новой Верховной Рады. А пока «униженные и оскорбленные» — пакуют вещи перед отлетом в Киев. Сегодняшнее голосование проходило буквально «с ножом у горла».

Это меткое определение дал один из западных делегатов — в кулуарах дворца Европы, имея в виду беспрецедентное давление со стороны Украины. Но излюбленный киевский прием сегодня дал сбой. России рады в совете Европы.

Елена Норкунайте наблюдала за реакцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ.