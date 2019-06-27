В США обнаружили новый «потенциальный фактор риска» в Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новый «потенциальный фактор риска» в самолетах Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Какая конкретно проблема была обнаружена ведомством, пока не сообщается. В ближайшее время компания Boeing возьмется за ее устранение. Также не уточняются возможные сроки возвращения самолетов модели 737 МАХ к полетам, поскольку пока они не признаны безопасными.
Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после двух авиакатастроф — в марте этого года недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт и в октябре возле индонезийской Джакарты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни пилотов подали коллективный иск к Boeing на миллионы долларов.