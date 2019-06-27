В США обнаружили новый «потенциальный фактор риска» в Boeing 737 MAX

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Федеральное управление гражданской авиации США продолжает проверку программного обеспечения для четвертого поколения самолетов Boeing.

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Фото, видео : Wikimedia

Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новый «потенциальный фактор риска» в самолетах Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Что касается самых последних вопросов, процесс, который проводит FAA, направлен на выявление потенциальных проблем. FAA недавно обнаружило потенциальный фактор риска», цитирует агентство собеседника.

Какая конкретно проблема была обнаружена ведомством, пока не сообщается. В ближайшее время компания Boeing возьмется за ее устранение. Также не уточняются возможные сроки возвращения самолетов модели 737 МАХ к полетам, поскольку пока они не признаны безопасными.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после двух авиакатастроф — в марте этого года недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт и в октябре возле индонезийской Джакарты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни пилотов подали коллективный иск к Boeing на миллионы долларов.

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