Сотни пилотов подали коллективный иск к Boeing на миллионы долларов

Более 400 пилотов подали коллективный иск к американской авиастроительной компании Boeing на миллионы долларов. Причиной этому, как сообщает ABC, стало якобы сокрытие огромного количества ошибок при проектировании самолета 737 MAX, что привело к огромному риску для экипажа.

Пилоты отмечают, что они таким образом пострадали от психического расстройства, а позднее еще и понесли крупные финансовые потери, когда некачественные самолеты сняли с полетов.

Слушание дела по иску состоится 21 октября в Чикаго.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после крушения 10 марта в Эфиопии Boeing 737 MAX и появления доказательств аналогичных причин крушения такого же самолета 28 октября в Индонезии, многие страны мира ввели запрет на эксплуатацию данного типа пассажирского воздушного судна. Это привело к серьезным проблемам американской корпорации. В частности, на последнем авиасалоне в Ле-Бурже Boeing не подписал ни одного контракта, несмотря на новую суперсовременную модель самолета - 787-Max.