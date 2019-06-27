Хватит прятать! Путин призвал не скрывать камеры от российских автолюбителей

, 2:14 Эфирная новость 40

Президент России на заседании Госсовета обратил внимание на существующие проблемы, связанные с развитием автодорог и безопасностью дорожного движения.

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Фото, видео : ТАСС/Евгений Биятов, Пятый канал

Президент потребовал системных перемен на российских дорогах.

Перемен самих дорог. Их качеству было посвящено заседание Госсовета.

И вот — дано пять лет, чтобы кардинально изменить ситуацию, потому что одна из главных российских проблем, хоть и решается, но слишком медленно.

Доля дорог, соответствующих нормативам в регионах, не дотягивает даже до половины.

С водителей ответственности также никто не снимает. Нужно бороться с перевозчиками-нелегалами.

Путин уверен, борьбу с нерадивыми водителями государство должно вести открыто и честно. Потом вспоминает про любимый прием стражей дороги — прятать камеры, которые следят за скоростным режимом. Они нужны, чтобы снижать аварийность, а не набивать карманы постовых, дает понять президент.

Что еще должно измениться? В том числе с камерами, которые прячут в кустах?

Алексей Лазуренко собрал важные заявления из Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦОДД готов выложить список камер, установленных на дорогах, в открытый доступ.

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