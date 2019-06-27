«Где трусики?» Экстремальное бикини «русской Кардашьян» едва прикрыло ее формы

Фотомодель Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русской Кардашьян», выложила в Instagram очередной провокационный снимок. На этот раз она сфотографировалась на отдыхе в микро-бикини, несмотря на наличие которого подписчики Квитко смогли разглядеть все подробности ее фигуры.

«Богиня!» — прокомментировал один из пользователей.

«Ты огонь!» — добавил другой.

«Где трусики?» — не удержался фолловер.

«Вот так фигура!» — не сдержался очередной юзер.

«Побольше бы таких фото, глаз прям радуется!» — признался еще один подписчик Анастасии Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

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