Российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ

, 10:52 Эфирная новость 23

Делегация РФ в ПАСЕ уже воспользовалась восстановленными правами и приняла участие в выборах генсека Совета Европы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, twitter @pace_news

Россия вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она полностью восстановлена в правах, без санкций и ограничений. За проголосовали — 116 делегатов ПАСЕ, вдвое меньше против, 15 воздержались. После подведения итогов голосования у украинской делегации сдали нервы. Они ушли с заседания со скандалом, осыпав угрозами главу российской делегации в ПАСЕ.

Украинские депутаты пообещали, что страна покинет ПАСЕ в знак протеста. Однако официальный Киев такую позицию «горячих голов» пока не разделяет. Большинство парламентариев из других стран своими голосами показали, что Россия оказалась там, где ее не хватало в последние пять лет.

«Это первый шаг к тому равноправному диалогу о проблемах, стоящих перед Европой, которые невозможно решить без России. Интересы России представлены и будут защищены в старейшей организации европейского парламентаризма», — заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

Российская делегация уже воспользовались восстановленными правами — приняла участие в выборах генсека Совета Европы. Высокий пост на пять лет заняла глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегации семи стран покинули ПАСЕ из-за возвращения России.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

10:52
Российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ
10:41
Скончался звезда сериала «Альф» Макс Райт
10:30
Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
10:23
«Делимобиль» будет блокировать аккаунты клиентов-лихачей
10:04
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Маши Яр
9:55
На месте командира самолета Ан-24 должен был находиться другой пилот

Сейчас читают

«Где трусики?» Экстремальное бикини «русской Кардашьян» едва прикрыло ее формы
«Это не ты!» Экс-любовница Гуфа выложила полуголые фото
Удар для Бузовой: супругу футболиста Тарасова заподозрили в беременности

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге