Российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ

Россия вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она полностью восстановлена в правах, без санкций и ограничений. За проголосовали — 116 делегатов ПАСЕ, вдвое меньше против, 15 воздержались. После подведения итогов голосования у украинской делегации сдали нервы. Они ушли с заседания со скандалом, осыпав угрозами главу российской делегации в ПАСЕ.

Украинские депутаты пообещали, что страна покинет ПАСЕ в знак протеста. Однако официальный Киев такую позицию «горячих голов» пока не разделяет. Большинство парламентариев из других стран своими голосами показали, что Россия оказалась там, где ее не хватало в последние пять лет.

«Это первый шаг к тому равноправному диалогу о проблемах, стоящих перед Европой, которые невозможно решить без России. Интересы России представлены и будут защищены в старейшей организации европейского парламентаризма», — заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

Российская делегация уже воспользовались восстановленными правами — приняла участие в выборах генсека Совета Европы. Высокий пост на пять лет заняла глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегации семи стран покинули ПАСЕ из-за возвращения России.