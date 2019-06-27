Видео: Меркель снова бросило в дрожь на официальном мероприятии

Жители Германии опасаются за здоровье своего канцлера. Во время рабочей встречи Ангеле Меркель снова стало нехорошо.

Очередной приступ случился у женщины в ходе мероприятия с участием немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На кадрах, снятых журналистами, видно, что канцлер сильно дрожит. МИД Гремании при этом информацию о проблемах со здоровьем политика не подтверждает. По сообщению ведомства, она чувствует себя хорошо и планирует перелет в Японию для участия в саммите G20.

Несколькими днями ранее аналогичный инцидент произошел с Меркель во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как пояснила сама политик, у нее начались судороги от обезвоживания. По мнению медиков, Меркель пережила генерализованный тремор.