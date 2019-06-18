Во время протокольного мероприятия в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским у канцлера Германии Ангелы Меркель случился генерализованный тремор. Так объяснил странный приступ у немецкого политика врач общей практики Юрий Ярошенко.

«Имеет место генерализованный тремор — это не судорожный припадок, это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии», — отметил он.

Врач пояснил, что 64-летняя канцлер была вынуждена стоять на солнцепеке, перегрелась и потому пошла такая реакция организма.

«Если посмотреть на ее лицо, явно видно, что человеку плохо, есть вероятность того, что повышена температура тела. Такая реакция на перегрев», — сказал он.

Ярошенко исключил болезнь Паркинсона и добавил, что симптомы генерализованного тремора такие же как при лихорадке или сильнейшем ознобе.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Меркель и Зеленского, на котором канцлеру стало плохо.