Знойная! Юлия Снигирь предстала перед подписчиками топлесс

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Актриса опубликовала откровенный снимок с фотосессии.

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Фото, видео : Instagram @yuliasnigir

Актриса Юлия Снигирь опубликовала на своей странице в Instagram фото с голым торсом. На снимке она позирует в красных штанах и леопардовых босоножках, больше на артистке ничего нет. Грудь прикрывает пышная шевелюра Юлии.

Instagram @yuliasnigir

Актриса и подруга Юли Равшана Куркова была шокирована фото:

«Ты чего начала? Я, аж, со стула упала», — написала актриса.

Поклонники тоже пришли в восторг от образа, в котором предстала Снигирь, и оставили восторженные отзывы. Мужчины обратили внимание на голый торс артистки, а женщин впечатлила необычная прическа Юлии:

«Какая знойная! И прическа отпад!»

«Укладка убойная. Вам очень идет. Почему сейчас с такой укладкой тебя никто не поймет на улице. Очень красиво же!»

«Юля, вы шикарная, неземная», — прокомментировали снимок фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Юлия Снигирь показала идеальную фигуру в купальнике.

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Знойная! Юлия Снигирь предстала перед подписчиками топлесс

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