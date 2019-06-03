Актриса Юлия Снигирь на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором позирует в купальнике в бассейне. 36-летняя знаменитость, отметившая 2 июня день рожденья, устроила себе «перезагрузку» в азербайджанском оздоровительном центре.
«Главное знание, которое я увожу отсюда — это то, что любую проблему в теле можно себе подчинить. Психосоматика. Все от головы. Поэтому так важна перезагрузка! Выдернуть себя из потока, нажать на паузу», — написала под публикацией Юлия Снигирь.
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Подписчики актрисы в комментариях отметили, что знаменитость отлично выглядит и находится в лучшей форме.
«Прекрасная фигура»
«Шикарно выглядите!»
«Боже, какая все-таки вы красивая»
«Сногсшибательная фигура», — пишут фолловеры Юлии Снигирь на ее странице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Юлия Снигирь показала фото, на котором она толстая.