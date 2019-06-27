Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике

Владимир Путин в интервью FT поделился своими мыслями о преемнике на посту главы государства. По словам российского лидера он думает об этом, начиная с 2000 года, но считает, что решение в любом случае — за избирателями.

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — сказал президент РФ.

Вопрос от журналистов FT довольно распространенный, Путина спрашивают о преемнике практически на каждой «прямой линии».

Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства в 2018 году, набрав в три раза больше голосов, чем все остальные кандидаты. Следующие выборы российского лидера намечены на 2024 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ.