Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике

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Российский лидер считает, что выбор главы государства в конечном счете остается за избирателями.

Фото : www.globallookpress.com

Владимир Путин в интервью FT поделился своими мыслями о преемнике на посту главы государства. По словам российского лидера он думает об этом, начиная с 2000 года, но считает, что решение в любом случае — за избирателями.

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — сказал президент РФ.

Вопрос от журналистов FT довольно распространенный, Путина спрашивают о преемнике практически на каждой «прямой линии».

Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства в 2018 году, набрав в три раза больше голосов, чем все остальные кандидаты. Следующие выборы российского лидера намечены на 2024 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ.

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