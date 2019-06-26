Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ

Системных перемен на российских дорогах потребовал сегодня президент — перемен самих дорог. Их качеству было посвящено заседание Госсовета.

И вот дано пять лет, чтобы кардинально изменить ситуацию. Потому что одна из главных российских проблем хоть и решается, но слишком медленно.

Доля дорог, соответствующих нормативам в регионах — не дотягивает даже до половины.

Что еще должно измениться? В том числе с камерами, которые прячут в кустах?

Подробности в видеосюжете Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе заседания Государственного совета лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил решить демографические проблемы в стране путем создания в поездах специальных вагонов для одиноких граждан.