Путин дал откровенное интервью британской газете Financial Times

Несмотря на успехи в развитии оборонно-промышленного комплекса, Россия готова к диалогу с западными партнерами. Об этом Владимир Путин заявил в интервью газете Financial Times. По словам президента, найти точки соприкосновения сейчас важно, как никогда. В 2021-м году заканчивает действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Этот вопрос Владимир Путин готов обсудить с Дональдом Трампом на предстоящем саммите G20 в Осаке.

«Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого Договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока ничего мы не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров, ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты — все, он умрет, потому что времени просто не будет даже для формальностей. Последний наш разговор с Дональдом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается. Так что, если и этот Договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо,» — сказал российский лидер.

Во время интервью также затронули тему сотрудничества России с Китаем. Владимир Путин заверил, что это партнерство на основе взаимных интересов, а не дружба против кого бы то ни было.

Отвечая на вопрос об исходе торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, российский лидер отметил, что все зависит только от политики штатов.

Обсудили и другие вопросы — ситуацию в Венесуэле, операцию в Сирии, российско-британские отношения, также много было вопросов, касающихся внутренней политики и экономики страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин думает о преемнике с 2000 года.