За те 23 года, что Крым находился в составе Украины, государство нанесло полуострову ущерб в размере 2,5 триллиона рублей. Такие данные были озвучены на заседании рабочей группы при Госсовете Крыма, ведущей подсчет ущерба, передает агентство Крыминформ.

«Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы. Таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 триллиона рублей», — цитирует агентство одного из членов экспертной группы.

Также эксперты ведут подсчет ущерба, который был нанесен полуострову в результате недружественных действий Незалежной, начиная с 2014 года.

«Отдельным блоком в работе значатся потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины — общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил один миллиард рублей, недополученных выгод — 1,5 миллиарда рублей», — добавили во время Госсовета.

Первое заседание рабочей группы по подсчету ущерба в Госсовете Крыма состоялось в апреле 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко заявил о первом шаге к признанию полуострова российским в Европе.