Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией РФ, добившись восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ),

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На своей странице Facebook бывший украинский лидер отметил, что Незалежная каждый год добивалась продления санкций в отношении России, и выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет « принять скоординированную с партнерами позицию».

« Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах », — заключил Порошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в среду, 26 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия России. Согласно документу, «Россия остается в Парламентской ассамблее как полноценный участник, без всяких ограничений».