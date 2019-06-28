Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе

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Бывший украинский лидер отметил, что Киев не допустит, чтобы санкции в отношении РФ были сняты во всех форматах.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, /Мальгавко Сергей, coe.int

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией РФ, добившись восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ),

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На своей странице Facebook бывший украинский лидер отметил, что Незалежная каждый год добивалась продления санкций в отношении России, и выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет «принять скоординированную с партнерами позицию».

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — заключил Порошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в среду, 26 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия России. Согласно документу, «Россия остается в Парламентской ассамблее как полноценный участник, без всяких ограничений».

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