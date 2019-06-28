Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году

, 12:21 54

Приглашение было озвучено в рамках G20 в японской Осаке в пятницу, 28 июня. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидер США отреагировал на такой шаг позитивно.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
G20 111

Президент России Владимир Путин пригласил лидера США Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году. Приглашение было озвучено в рамках встречи на саммите G20 в японской Осаке в пятницу, 28 июня.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, такой шаг был воспринят Трампом позитивно.

«Президент США прореагировал очень позитивно. В связи с этим был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны? Чья роль была решающей? Соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — сказал Ушаков во время эфира на телеканале «Россия 24».

Переговоры мировых лидеров были закрыты для журналистов. Известно, что они обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Встреча длилась 1 час 20 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп высказали уверенность в том, что хорошие отношения между двумя странами выгодны всему миру.

Тема:
G20 111
28 июн
«На судьбоносные решения не рассчитываем»: интервью Путина Financial Times
28 июн
Путин и Трамп уверены, что хорошие отношения между РФ и США выгодны всему миру
28 июн
Подробности саммита G20 в Осаке — репортаж
28 июн
Встреча Путина и Трампа проходит в японской Осаке в рамках G20
28 июн
Путин и Трамп обменялись парой фраз перед началом G20
28 июн
Путин: Мировая торговля испытывает тяжелое бремя протекционизма
28 июн
Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20
27 июн
Как в японской Осаке готовятся к встрече мировых лидеров — репортаж
27 июн
G20: Как в Японии готовятся к приезду мировых лидеров — репортаж
27 июн
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке

Читайте также

Путин и Трамп уверены, что хорошие отношения между РФ и США выгодны всему миру

Встреча Путина и Трампа проходит в японской Осаке в рамках G20
+17° Днём +18°
Ночью +10°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

12:41
«Где солнце?»: Толкалина опубликовала фото в откровенном купальнике
12:21
Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году
12:15
«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео
12:04
«На судьбоносные решения не рассчитываем»: интервью Путина Financial Times
11:48
Дудочка не помогает: Сотрудники «Пятерочки» использовали палки в бою с крысами
11:27
«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

Сейчас читают

«Пародия на сексуальность»: Фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике
Садальский поведал о последней воле скончавшейся Аллы Покровской
«Смотрится, как парик!» Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге