Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году

Президент России Владимир Путин пригласил лидера США Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году. Приглашение было озвучено в рамках встречи на саммите G20 в японской Осаке в пятницу, 28 июня.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, такой шаг был воспринят Трампом позитивно.

«Президент США прореагировал очень позитивно. В связи с этим был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны? Чья роль была решающей? Соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — сказал Ушаков во время эфира на телеканале «Россия 24».

Переговоры мировых лидеров были закрыты для журналистов. Известно, что они обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Встреча длилась 1 час 20 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп высказали уверенность в том, что хорошие отношения между двумя странами выгодны всему миру.