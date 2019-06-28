Путин и Трамп уверены, что хорошие отношения между РФ и США выгодны всему миру

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп считают, что улучшение отношений между двумя странами выгодно всему миру. Об этом они заявили в рамках встречи на саммите G20 в японской Осаке в пятницу, 28 июня, передает пресс-служба Белого дома.

Переговоры были закрыты для журналистов, однако на данный момент известно, что Путин и Трамп обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Также мировые лидеры согласились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями. Всего беседа длилась 1 час 20 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, прошедшая 28 июня встреча является хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки в 2018 году.