Легенда «Спартака» Никита Симонян госпитализирован в Москве

Александр Мирзоян — президент Союза ветеранов футбола России — прокомментировал госпитализацию Никиты Симоняна. Он отметил, что сейчас экс-бомбардир «Спартака» проходит обследование в Боткинской больнице.

«Давление поднялось. Все нормально. Я с утра с ним разговаривал, он сказал, что надо поехать в больницу», — утверждает Мирзоян.

К медикам 92-летний Симонян обратился самостоятельно. Однако в московском медучреждении приняли решение о его госпитализации, сообщает сайт KP.RU.

Подробностей о диагнозе заслуженного ветерана футбола пока нет. Никита Симонян — первый вице-президент Российского футбольного союза. В 1956 году спортсмен стал победителем Олимпийских игр. Три раза футболиста признавали лучшим бомбардиром в СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрук саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму и позже умер в больнице.