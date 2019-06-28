Легенда «Спартака» Никита Симонян госпитализирован в Москве

, 15:15 42

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рассказал, почему 92-летний экс-бомбардир оказался в больнице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Александр Мирзоян — президент Союза ветеранов футбола России — прокомментировал госпитализацию Никиты Симоняна. Он отметил, что сейчас экс-бомбардир «Спартака» проходит обследование в Боткинской больнице.

«Давление поднялось. Все нормально. Я с утра с ним разговаривал, он сказал, что надо поехать в больницу», — утверждает Мирзоян.

К медикам 92-летний Симонян обратился самостоятельно. Однако в московском медучреждении приняли решение о его госпитализации, сообщает сайт KP.RU.

Подробностей о диагнозе заслуженного ветерана футбола пока нет. Никита Симонян — первый вице-президент Российского футбольного союза. В 1956 году спортсмен стал победителем Олимпийских игр. Три раза футболиста признавали лучшим бомбардиром в СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрук саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму и позже умер в больнице.

Читайте также

Комбаров покидает «Спартак» вслед за Глушаковым

«Спартак» объявил об уходе Глушакова
+19° Днём +18°
Ночью +10°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

15:55
Из-за прорыва дамбы под Иркутском эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов
15:39
Видео: Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
15:28
Охотники за цветными металлами парализовали железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом
15:15
Легенда «Спартака» Никита Симонян госпитализирован в Москве
14:59
«Ребенок любви!»: сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом
14:51
ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных

Сейчас читают

Садальский поведал о последней воле скончавшейся Аллы Покровской
«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео
«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге